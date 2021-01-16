Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -1
море +10

Власть

Заповедники в Крыму прекращают работу

17:06 суббота, 16 января 2021
Заповедники в Крыму прекращают работу

фото © Новости Крыма

Из-за непогоды природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Представители объединенной дирекции напомнили, что в воскресенье в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.

Для того чтобы исключить чрезвычайные ситуации, было принято решение ограничить посещение заповедников.

«Напоминаем, что несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административным правонарушением», - предупредили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что утро субботы для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты «Крымавтодора» очистили 469 километров дорог и «подсыпали» около 1,5 тыс. км.

Из-за непогоды также была перекрыта дорога на плато Ай-Петри. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес. Вырубка деревьев в конце 2020 года в районе ФГБУ «Заповедный Крым» связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».

Теоретически в крымском лесу можно повстречать даже Йети. Продолжительные новогодние выходные просто обязывают жителей и гостей Крыма отправиться на прогулку в зимний лес. В это время года он привлекает своей таинственностью и необычными пейзажами, а также возможностью повстречать его обитателей.

Посещение заповедников Крыма станет платным для российских туристов. В Крыму вводят стоимость на посещение заповедных зон.

Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах. Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.

Власть
Заповедники в Крыму прекращают работу

Заповедники в Крыму прекращают работу

Из-за непогоды природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Происшествия
Избавляющийся от кота севастополец попал в камеру наблюдения

Избавляющийся от кота севастополец попал в камеру наблюдения

Горожане уже опознали своего соседа.

Водный кризис
В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема

В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема фото

Количество крымских водохранилищ, достигающих «мертвого» объема, выросло с 5 до 7.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки

Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки

За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации