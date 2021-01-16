Заповедники в Крыму прекращают работу

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Из-за непогоды природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Представители объединенной дирекции напомнили, что в воскресенье в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.

Для того чтобы исключить чрезвычайные ситуации, было принято решение ограничить посещение заповедников.

«Напоминаем, что несоблюдение установленного режима особой охраны природных территорий является административным правонарушением», - предупредили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что утро субботы для обеспечения безопасности дорожного движения специалисты «Крымавтодора» очистили 469 километров дорог и «подсыпали» около 1,5 тыс. км.

Из-за непогоды также была перекрыта дорога на плато Ай-Петри.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес. Вырубка деревьев в конце 2020 года в районе ФГБУ «Заповедный Крым» связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».

Теоретически в крымском лесу можно повстречать даже Йети. Продолжительные новогодние выходные просто обязывают жителей и гостей Крыма отправиться на прогулку в зимний лес. В это время года он привлекает своей таинственностью и необычными пейзажами, а также возможностью повстречать его обитателей.

Посещение заповедников Крыма станет платным для российских туристов. В Крыму вводят стоимость на посещение заповедных зон.

Спасатели посоветовали крымчанам забыть о горах. Крымские спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от походов в горы и за грибами во время ухудшения погоды.