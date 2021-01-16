Отдых
В Симферополе пройдет благотворительный турнир по игре «Мафия»
Собранные в ходе турнира средства пойдут на закупку оптовой партии современных настольных игр для детей, которые месяцами, а то и годами, находятся в онкологическом отделении.
— В рамках оказания помощи детям, находящимся на стационарном лечении в онкологическом отделении Республиканской детской клинической больницы, Благотворительный фонд «КРЫМ» проводит турнир по игре «Мафия» среди жителей Симферополя и других городов Крыма, — говорится в сообщении фонда.
Настольные игры помогут создать у детей жизненно необходимое хорошее настроение и увлечь их полезными, развивающими занятиями.
Турнир по мафии состоится 17 января 2021 года с 11:00 до 18:00 в ивент-кафе «Play Loft Необычное место» в Симферополе. Адрес: ул. Октябрьская, д. 15.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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