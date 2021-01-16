В Севастополе придумали как запустить «городской трамвай»

Городской трамвай планируют запустить в Севастополе, соответствующие мероприятий по созданию инфраструктуры могу быть заложены в новой редакции федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

«Сейчас обосновывают городской трамвай по Севастополю на базе железной дороги», – сказал Назаров.

По словам замминистра, для трамвайных перевозок планируют использовать имеющиеся в городе железнодорожные пути.

«Это использование железнодорожной сети, имеющейся в Севастополе, для возможности пассажирских перевозок внутри», – уточнил он.

Новых железнодорожных путей при этом в Севастополе строить не планируют, добавил Назаров. В целом на объекты железной дороги в новой редакции ФЦП до 2025 года предусмотрено около 20 млрд рублей.

Трамваи использовались в качестве общественного транспорта в Севастополе с 1898 по 1941 годы, работало шесть линий. Во время Великой Отечественной войны трамвайная инфраструктура была разрушена и более не восстанавливалась. Трамваи ходили по метровой колее, как и в Евпатории – единственном городе в Крыму, где сохранилось трамвайное сообщение.

Ранее Назаров сообщил, что федеральную целевую программу развития Крыма намерены продлить до 2025 года с увеличением финансирования до 1,37 трлн рублей. Планируемая корректировка программы позволит увеличить финансирование на 117 млрд рублей. В ФЦП планируется включить 20 новых объектов. Проект корректировки в настоящее время находится на согласовании.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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