Власть
В Крыму за год пообещали построить 150 новых объектов
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В течение 2021 года в Республике Крым и Севастополе планируется ввести в эксплуатацию около 150 объектов, это более чем в два раза больше по сравнению с итогами 2020 года.
Об этом на встрече с журналистами заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.
«На 2021 год в соответствии с планом-графиком без учета завершения тех объектов, которые не ввели в этом (2020 – ред.) году, около 150 объектов должны быть введены, - подчеркнул Назаров. – Это уже достаточно ощутимые цифры и, думаю, деятельность будет уже более заметна».
108 объектов будут реализованы на территории Республики Крым, еще 40 объектов – в Севастополе. Общее финансирование на 2021 год для двух регионов составит более 55 миллиардов рублей.
Для сравнения, в 2020 году из запланированных 69 объектов в Республике Крым были введены в эксплуатацию 59, еще по 5 объектам строительство завершено и ведутся юридические процедуры о вводе в эксплуатацию. В Севастополе в 2020 году из запланированного 21 объекта были введены в эксплуатацию 8, еще по семи объектам также завершаются документальные процедуры.
Среди наиболее значимых мероприятий, запланированных на 2021 год – завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и строительство водозабора на Бельбеке для Севастополя и Бештерек-Зуйского водозабора для Симферополя, аэровокзальный комплекс в аэропорту Бельбек, завершение рекультивации полигона ТКО в Симферополе, выполнение первого этапа строительства автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный (до села Скворцово). Также в 2021 году планируется построить 16 детских садов и четыре школы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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