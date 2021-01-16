В Крыму за год пообещали построить 150 новых объектов

фото © Новости Крыма

В течение 2021 года в Республике Крым и Севастополе планируется ввести в эксплуатацию около 150 объектов, это более чем в два раза больше по сравнению с итогами 2020 года.

Об этом на встрече с журналистами заявил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

«На 2021 год в соответствии с планом-графиком без учета завершения тех объектов, которые не ввели в этом (2020 – ред.) году, около 150 объектов должны быть введены, - подчеркнул Назаров. – Это уже достаточно ощутимые цифры и, думаю, деятельность будет уже более заметна».

108 объектов будут реализованы на территории Республики Крым, еще 40 объектов – в Севастополе. Общее финансирование на 2021 год для двух регионов составит более 55 миллиардов рублей.

Для сравнения, в 2020 году из запланированных 69 объектов в Республике Крым были введены в эксплуатацию 59, еще по 5 объектам строительство завершено и ведутся юридические процедуры о вводе в эксплуатацию. В Севастополе в 2020 году из запланированного 21 объекта были введены в эксплуатацию 8, еще по семи объектам также завершаются документальные процедуры.

Среди наиболее значимых мероприятий, запланированных на 2021 год – завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и строительство водозабора на Бельбеке для Севастополя и Бештерек-Зуйского водозабора для Симферополя, аэровокзальный комплекс в аэропорту Бельбек, завершение рекультивации полигона ТКО в Симферополе, выполнение первого этапа строительства автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный (до села Скворцово). Также в 2021 году планируется построить 16 детских садов и четыре школы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская рассказала, что перепутала четырехэтажное строение с лестницей. Четырехэтажное бетонное строение, возведенное на скале в районе мыса Большой Атлеш, оказалось лестницей для туристов, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Застройщику в Массандре грозит наказание за фонтан из-под земли. Власти Ялты привлекут к ответственности застройщика, повредившего во время работ водовод в поселке Массандра.

Дорогу в Симферопольском районе отремонтируют за 126 млн рублей. В 2021 году компания «ВАД», которая строит трассу «Таврида», отремонтирует дорогу, соединяющую села Доброе и Краснолесье Симферопольского района Крыма.

Бухту в окрестностях Судака продолжают огораживать забором. «Забором меньше, забором больше. Уже весь Крым в заборах…», — сетуют крымчане.