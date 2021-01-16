Водный кризис
Развитие сюжета: Реконструкцию водохранилища в Крыму оценили почти в миллиард долларов ● Опреснение морской воды в Крыму обещают включить в ФЦП ● В Алуште хотят использовать воду технических каптажей ● Севастопольцам обещают, что свет не отключат из-за водного дефицита ● Воду из еще двух водозаборов направят на снабжение Симферополя
В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема
фото © Крым.реалии
Количество крымских водохранилищ, достигающих «мертвого» объема, выросло с 5 до 7.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма.
При этом в декабре 2020 года, месяц назад, наполненность водохранилищ Крыма выглядела несколько иначе.
Ранее в Гидрометцентре рассказали об истощении запасов водохранилищ Крыма.
По последним данным крымского Гидрометцентра, в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал, пересохло большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.
Президент России Владимир Путин считает, что в Крыму достаточно пресной воды. В частности, по его словам, такие запасы имеются в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште хотят использовать воду технических каптажей. В администрации Алушты сообщили, что власти рассматривают возможность использования воды технических каптажей для моек и полива.
Севастопольцам обещают, что свет не отключат из-за водного дефицита. Работоспособности Балаклавской ТЭС не угрожает сложная ситуация с водой в городе – даже при самом худшем сценарии станция сможет какое-то время работать на собственных ресурсах.
На пляже «Золотой» в Балаклаве возвели незаконные сооружения. От пользователя пляжа ждут сноса всего, что не соответствует правовым нормам.
Часть Симферополя останется без воды более чем на сутки. Часть районов и несколько садовых товариществ в Симферополе останутся без воды на ближайшие сутки.
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В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема фото
Количество крымских водохранилищ, достигающих «мертвого» объема, выросло с 5 до 7.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
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