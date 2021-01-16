В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема

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Количество крымских водохранилищ, достигающих «мертвого» объема, выросло с 5 до 7.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

При этом в декабре 2020 года, месяц назад, наполненность водохранилищ Крыма выглядела несколько иначе.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об истощении запасов водохранилищ Крыма.

По последним данным крымского Гидрометцентра, в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал, пересохло большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.

Президент России Владимир Путин считает, что в Крыму достаточно пресной воды. В частности, по его словам, такие запасы имеются в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

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