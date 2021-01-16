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Водный кризис

В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема

17:02 суббота, 16 января 2021
В Крыму выросло число водохранилищ, достигших «мертвого» объема

фото © Крым.реалии

Количество крымских водохранилищ, достигающих «мертвого» объема, выросло с 5 до 7.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

При этом в декабре 2020 года, месяц назад, наполненность водохранилищ Крыма выглядела несколько иначе.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об истощении запасов водохранилищ Крыма.

По последним данным крымского Гидрометцентра, в декабре 2020 года приток воды в Партизанское и Чернореченское водохранилища Крыма полностью отсутствовал, пересохло большинство селевых рек Алушты, Судака и Феодосии.

Президент России Владимир Путин считает, что в Крыму достаточно пресной воды. В частности, по его словам, такие запасы имеются в прилегающих к Крыму акваториях, под Азовским морем.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште хотят использовать воду технических каптажей. В администрации Алушты сообщили, что власти рассматривают возможность использования воды технических каптажей для моек и полива.

Севастопольцам обещают, что свет не отключат из-за водного дефицита. Работоспособности Балаклавской ТЭС не угрожает сложная ситуация с водой в городе – даже при самом худшем сценарии станция сможет какое-то время работать на собственных ресурсах.

На пляже «Золотой» в Балаклаве возвели незаконные сооружения. От пользователя пляжа ждут сноса всего, что не соответствует правовым нормам.

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