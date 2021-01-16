Власть
В Крыму отреагировали на предложение бессрочной аккредитации для вузов
Бессрочная аккредитация для вузов только подтвердит, что учебное заведение предоставляет качественное образование.
Такое мнение высказал ректор КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Фалалеев.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о возможности сделать аккредитацию образовательных программ вузов бессрочной, пишет РИА Новости.
«Это говорит о том, что идет реформа системы высшего образования. Был период, когда нужно было уменьшать количество вузов, и аккредитация стала инструментом для улучшения качества работы учебных заведений. Это касается учреждений, которые продавали дипломы, снижали планку, открывалось большое количество филиалов. Этот период закончился в РФ, что число вузов сократилось в два раза. Оставшиеся – это учебные заведения, которые обеспечивают высокие стандарты образования», - пояснил Фалалеев.
По словам ректора, Министерству образования нужно будет думать о том, как сохранить качество образования в РФ и не опускать планку, как, например, при украинской модели образования, «когда количество вузов множится для того, чтобы выживать в связи с нехваткой средств».
«Россия смогла укрепить и профинансировать свои учебные заведения, уже сейчас мы говорим о вхождении их в мировые рейтинги, поэтому нет смысла их подвергать какой-то аккредитации по формальным вещам», - подчеркнул собеседник.
Фалалеев упомянул и качество образования в Крыму. В частности, он затронул тему обучения в Крымском федеральном университете.
«На мой взгляд, КФУ - это учебное заведение, которое объединило в себе почти все крымские вузы и его успехи можно отследить по позициям рейтингов в РФ», - заключил ректор.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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