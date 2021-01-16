Симферополец лишился всех денег с карты при продаже свадебного платья

Житель Симферополя стал жертвой интернет-мошенников.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

На одном из интернет-сайтов 42-летний потерпевший выставил на продажу свадебное платье своей родственницы. Через некоторое время мужчине через мобильный мессенджер пришло сообщение со ссылкой якобы об электронной форме оплаты продаваемых им вещей. Заявитель перешел по ссылке, ввел номер своей банковской карты, после чего набрал код подтверждения. После этого мужчина решил через «личный кабинет» банка проверить зачисление денежных средств, однако увидел, что у него списали все деньги со счета.

Полицейские задержали ранее не судимого 16-летнего жителя Краснодарского края. Он признался в совершении преступления.

В квартире мошенника сотрудники МВД провели обыск, где нашли компьютерную технику, мобильный телефон, сим-карты, а также данные об использовании в противоправной деятельности виртуальных сим-карт.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас краснодарец находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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