Власть
Сапун-гору в Севастополе разровняют и оградят
фото © radioiskatel.ru
В рамках уже идущего капитального ремонта объявлен конкурс на благоустройство объекта культурного наследия Севастополя «Ансамбль Мемориального комплекса «Сапун-гора».
Об этом говорится на сайте госзакупок.
Сумма контракта составляет 68 411 674 рубля, в настоящий момент ведется подача заявок от желающих.
Самой крупной статьей расходов в сумме контракта оказывается обустройство покрытия из гранитных плит на площади в 2719 квадратных метров (38 543 495,43 рублей) и различных ограждений в целях сохранения культурного наследия. Все работы предполагается завершить к 1 августа 2021 года.
Отметим, ранее жители Севастополя неоднозначно восприняли ограждение территории Сапун-горы металлическим забором. По словам экс-директора учреждения Николая Мусиенко, установка забора была обусловлена имеющимися требованиями и призвана защитить культурные объекты от маргиналов и бродячих животных.
Как ранее сообщалось, весной 2021 года здание севастопольской Диорамы ждет ремонт, полотно отправят на реставрацию, а на территорию музея вернутся строители, чтобы выполнить поручение Владимира Путина и довести до конца начатую реконструкцию. Первую очередь работ в два этапа выполняло ООО «Равелин», кто продолжит — будет ясно после проведения конкурса. Отметим, что ООО «Равелин» весной 2021 года должно выйти на Исторический бульвар для завершения работ на его главной аллее.
В тексте использованы материалы: Форпост
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