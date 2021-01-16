Водный кризис
Развитие сюжета: Опреснение морской воды в Крыму обещают включить в ФЦП ● В Алуште хотят использовать воду технических каптажей ● Севастопольцам обещают, что свет не отключат из-за водного дефицита ● Воду из еще двух водозаборов направят на снабжение Симферополя ● Идея провалилась: водовод от Тайганского водохранилища в Симферополь начали разбирать
Реконструкцию водохранилища в Крыму оценили почти в миллиард долларов
фото © Новости Крыма
Реконструкцию Межгорного водохранилища правительство России рассматривает как один из вариантов стратегического решения водного вопроса в Крыму.
Проект уже оценен в 50 миллиардов рублей, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров на встрече с журналистами.
По его словам, оценка проекта была проведена для того, чтобы оценить возможность использования Межгорного водохранилища в долгосрочной перспективе.
«По нему (водохранилищу – ред.) было отдельное поручение президента и по нему готовилось технико-экономическое обоснование, оно закончено на сегодняшний день. Чтобы наполнить Межгорное водохранилище, требуется его реконструкция, потому что нужна гидроизоляция, и требуются технические решения по переброске стоков 3-4 рек, которые позволили бы наполнить это водохранилище, - пояснил Назаров. – Сложная задача. Получается дорого по деньгам: предварительные оценки – около 50 миллиардов рублей. Мы сейчас по результатам уже оценки самого ТЭО окончательно примем решение».
Другой вариант долгосрочного решения водной проблемы в Крыму – переоценка подземных запасов имеющихся месторождений. Третьим вариантом является строительство опреснительных станций, включение которых в ФЦП рассматривается, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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