Реконструкцию водохранилища в Крыму оценили почти в миллиард долларов

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Реконструкцию Межгорного водохранилища правительство России рассматривает как один из вариантов стратегического решения водного вопроса в Крыму.

Проект уже оценен в 50 миллиардов рублей, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров на встрече с журналистами.

По его словам, оценка проекта была проведена для того, чтобы оценить возможность использования Межгорного водохранилища в долгосрочной перспективе.

«По нему (водохранилищу – ред.) было отдельное поручение президента и по нему готовилось технико-экономическое обоснование, оно закончено на сегодняшний день. Чтобы наполнить Межгорное водохранилище, требуется его реконструкция, потому что нужна гидроизоляция, и требуются технические решения по переброске стоков 3-4 рек, которые позволили бы наполнить это водохранилище, - пояснил Назаров. – Сложная задача. Получается дорого по деньгам: предварительные оценки – около 50 миллиардов рублей. Мы сейчас по результатам уже оценки самого ТЭО окончательно примем решение».

Другой вариант долгосрочного решения водной проблемы в Крыму – переоценка подземных запасов имеющихся месторождений. Третьим вариантом является строительство опреснительных станций, включение которых в ФЦП рассматривается, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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