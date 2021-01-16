Прогноз погоды в Крыму на субботу 16 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 16 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед, сложные отложения), уровень опасности желтый, прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололед, изморозь), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 94 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 1 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 91 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -2 до -1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до -1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -7 до -3, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -2, ночью около -4 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 90 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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