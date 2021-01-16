Происшествия
Под Судаком мужчина провалился в восьмиметровую яму
Спасателям пришлось оказывать помощью мужчине, который упал в глубокую яму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в селе Миндальное под Судаком: 43-летний мужчина упал в яму, глубиной около восьми метров.
С помощью альпинистского снаряжения пострадавшего мужчину подняли и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в Судакскую городскую больницу. По предварительным данным, мужчина сломал ногу.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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