Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -0
море +10

Власть

На двух улицах Севастополя отменили ограничения скорости

В Севастополе на двух улицах отменили ограничения скорости движения до 40 км/ч.

Об этом сообщает правительство города.

Речь идет про автомобильную дорогу Фиолентовское шоссе – порт Камышовая бухта – улица Вакуленчука, а также улицу Индустриальная.

На последнем участке ограничения частично сохранятся в районе пешеходных переходов около дома №11 и №26а.

Ранее в Севастополе власти решили ввести ограничения на стоянку и остановку транспорта на ряде автодорог и улиц.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште хотят штрафовать перевозчиков за пассажиров без масок. В Алуште больше всего нарушений масочного режима фиксируется на остановках и в транспорте, утверждают в администрации города.

В Севастополе обещают начать грандиозную стройку новой железной дороги. Строительство новой ветки займет около трех лет.

В Севастополе ликвидируют опасный пешеходный переход. Из-за ограниченного обзора водители не видели на зебре пешеходов.

Стоимость билетов в Крым назвали «катастрофой». Ценовая политика авиаперевозчиков напрямую влияет на успешность или неупешность развития внутреннего туризма.

Власть
Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за снежного циклона

Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за снежного циклона

Из-за ухудшения погодных условий власти Крыма приняли решение перекрыть на выходные дни дорогу на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.

Коронавирус в Крыму
Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки

Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки

За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 16 января

Какой сегодня праздник 16 января фото

Сегодня, 16 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму будут судить московского бизнесмена

В Крыму будут судить московского бизнесмена

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации