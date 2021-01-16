Власть
На двух улицах Севастополя отменили ограничения скорости
В Севастополе на двух улицах отменили ограничения скорости движения до 40 км/ч.
Об этом сообщает правительство города.
Речь идет про автомобильную дорогу Фиолентовское шоссе – порт Камышовая бухта – улица Вакуленчука, а также улицу Индустриальная.
На последнем участке ограничения частично сохранятся в районе пешеходных переходов около дома №11 и №26а.
Ранее в Севастополе власти решили ввести ограничения на стоянку и остановку транспорта на ряде автодорог и улиц.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Севастополе обещают начать грандиозную стройку новой железной дороги. Строительство новой ветки займет около трех лет.
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