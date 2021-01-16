На двух улицах Севастополя отменили ограничения скорости

В Севастополе на двух улицах отменили ограничения скорости движения до 40 км/ч.

Об этом сообщает правительство города.

Речь идет про автомобильную дорогу Фиолентовское шоссе – порт Камышовая бухта – улица Вакуленчука, а также улицу Индустриальная.

На последнем участке ограничения частично сохранятся в районе пешеходных переходов около дома №11 и №26а.

Ранее в Севастополе власти решили ввести ограничения на стоянку и остановку транспорта на ряде автодорог и улиц.

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