Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19

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В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.

Данные опубликовало министерство здравоохранения республики.

«В Крыму вакцинировано от коронавируса 602 человека. 149 из них прошли второй этап и получили завершающую дозу «Спутник V», – сообщили в ведомстве.

По словам заместителя главы минздрава Антона Лясковского, побочных эффектов у вакцинированных не замечено. «Добровольно прививаются не только медицинские работники, но и другие категории населения, – цитирует Лясковского пресс-служба. – Все, кто прошел вакцинацию, находятся под контролем, и жалоб на побочные эффекты не зафиксировано».

Вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. В первую очередь прививку получили сотрудники «скорой помощи».

Накануне сообщалось, что Крым получил еще 4,3 тысячи доз вакцины от коронавируса. До конца зимы в регион поступит 84 тысячи доз.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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