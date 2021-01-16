Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Семь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после прививки от коронавируса ● В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки
Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19
фото © pravda.com.ua
В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.
Данные опубликовало министерство здравоохранения республики.
«В Крыму вакцинировано от коронавируса 602 человека. 149 из них прошли второй этап и получили завершающую дозу «Спутник V», – сообщили в ведомстве.
По словам заместителя главы минздрава Антона Лясковского, побочных эффектов у вакцинированных не замечено. «Добровольно прививаются не только медицинские работники, но и другие категории населения, – цитирует Лясковского пресс-служба. – Все, кто прошел вакцинацию, находятся под контролем, и жалоб на побочные эффекты не зафиксировано».
Вакцинация от коронавируса началась в Крыму 15 декабря. В первую очередь прививку получили сотрудники «скорой помощи».
Накануне сообщалось, что Крым получил еще 4,3 тысячи доз вакцины от коронавируса. До конца зимы в регион поступит 84 тысячи доз.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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