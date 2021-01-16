Метель и гололед ожидается в Крыму - предупреждение МЧС

В воскресенье в Крыму ожидаются сложные погодные условия, предупредили в пресс-службе МЧС РК.

По данным крымских синоптиков, в течение суток 17 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.

Ранее сообщалось, что в связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят -5…-10, минимальные - -10…-15.

В связи с этим власти Крыма приняли решение закрыть дорогу на плато Ай-Петри во избежание аварийных ситуаций.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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