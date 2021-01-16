Общество
Метель и гололед ожидается в Крыму - предупреждение МЧС
В воскресенье в Крыму ожидаются сложные погодные условия, предупредили в пресс-службе МЧС РК.
По данным крымских синоптиков, в течение суток 17 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.
Ранее сообщалось, что в связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят -5…-10, минимальные - -10…-15.
В связи с этим власти Крыма приняли решение закрыть дорогу на плато Ай-Петри во избежание аварийных ситуаций.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Балканец» и «Черноморец»: Крым во власти циклонов. В ближайшие выходные погоду в Крыму будет определять балканский циклон, который принес с собой сильные снегопады и похолодание.
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 15 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 15 января.
Крымчан предупредили о грядущих морозах на выходные. С 16 января на территории Крыма ожидается аномальное похолодание, температура воздуха местами упадет до -15 градусов.
Прогноз погоды в Крыму на четверг 14 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 14 января.
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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 94 человек.
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Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки
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14 января
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