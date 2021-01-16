Крымчанка чуть не лишилась квартиры из-за «черного риелтора»

В Симферополе «черный риелтор» попытался лишить местную жительницу квартиры, однако ему помешали сотрудники правоохранительных органов.

По данным МВД по РК, в полицию обратилась 41-летняя жительница крымской столицы.

Она сообщила, что лишилась квартиры из-за мошенников. По словам потерпевшей, злоумышленники с помощью подложных документов перерегистрировали право собственности на жилье. Ущерб составил около 4,2 млн рублей.

По подозрению в преступлении правоохранители задержали 42-летнего симферопольца.

«Полицейские установили, что злоумышленник, используя подложную доверенность от собственника жилья на право полного распоряжения недвижимостью, зарегистрировал квартиру на подставное лицо. Затем, имея на руках поддельную нотариальную доверенность, оформил договор купли-продажи квартиры третьим лицам. После этого, реализуя свой преступный умысел, мужчина предоставил подложный договор купли-продажи квартиры и подложную нотариальную доверенность для перерегистрации права собственности на объект недвижимости», - говорится в сообщении.

Но довести свои преступные планы до конца он не смог. Мужчину задержали и взяли под стражу. В его отношении завели уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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