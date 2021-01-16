Коронавирус в Севастополе выявлен у 94 человек за сутки, скончались пятеро

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 94 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 8 224, при этом 7 465 человек уже выздоровели.

За сутки скончались пять пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 313.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 198 человек. Выздоровевших за весь период 23 554 человека, умерли 638 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки. За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19. В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.

Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму. В Крыму 79 пациентам с новой коронавирусной инфекцией перелили антиковидную плазму, сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров, врач-трансфузиолог ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 15 января в Севастополе были зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.