Какой сегодня праздник 16 января

Сегодня, 16 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day)

Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучат «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» и другие творения одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day).

Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.

Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории «The Beatles»: в этот день в 1964 году журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

День памяти священномученика Василия Холмогорова

Выпускник Московской Духовной семинарии – священномученик Василий Холмогоров. В 1903-ем году праведник получил сан священника и стал служить в селе Марьино Московской губернии. Спустя восемь лет батюшку перевели в село Никольское. Однако в середине 30-х годов богоборческая власть закрыла храм. Тогда отец Василий перешел в село Остров, где стал служить в Преображенской церкви.

В ноябре 37-го он был арестован работниками НКВД. На обвинение следователя в контрреволюционной агитации священник категорически ответил, что он не признает себя виновным. Впоследствии дело было закрыто, и исповедника отправили в лагерь в Сибирь. Оттуда он уже не вернулся. В 2010-ом году священник Василий Холмогоров был причислен к лику святых.

Гордеев день

Народный праздник «Гордеев день» отмечается 16 января (по старому стилю - 3 января). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахии. Другие названия праздника: «Гордий», «Гордей», «День Малахии Доильницы», «Малахий», «Оберег коровы».

Также сегодня, 16 января, отмечают такие праздники:

- Международный день горячей и острой пищи (International Hot and Spicy Food Day)

- День ледовара

- День великих сумочных раскопок

- День ничего (National Nothing Day) в США

- День учителя в Таиланде

- День героев в Конго

- День инжирового печенья (National Fig Newton Day) в США

- День свободы вероисповедания (Religious Freedom Day) в США

- День мученика в Бенине

Сегодня именины празднуют: Ирина, Гордей, Малахий, Павла.

Что происходило 16 января в прошлые годы

1547 - Иван Грозный венчан на царство и становится первым московским царем.

1556 - король Испании Карл I (император Священной Римской империи под именем Карла V) отрекся от престола в пользу сына Филиппа II, устав от власти.

1909 - экспедиция Эрнеста Шеклтон открыла южный магнитный полюс Земли.

1918 - Центральная Рада приняла закон о создании украинской добровольческой армии.

1919 - Украинская Директория объявила войну большевистской России

1920 - в Париже состоялось первое заседание Совета Лиги Наций без участия США.

1920 - вступила в действие 18-я поправка к Конституции США. В стране вступил в силу «сухой закон».

1954 - город Проскуров переименован в Хмельницкий, Каменец-Подольская областьна Хмельницкую.

1957 - в Лондоне открылся клуб «Пещера», в котором начала выступать группа «Битлз»

1963 - впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщинаангличанка Ивонн Поуп пилотировала авиарейс из Лондона в Дюссельдорф

1979 - сотни людей погибли в результате землетрясения силой семь баллов по шкале Рихтера в иранской провинции Хорасан.

1984 - Майкл Джексон получил 8 статуэток «Грэмми» за свой феноменальный альбом «Триллер».

1992 - Буркина-Фасо признала независимость Украины.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 января. Какие праздники будут завтра?

