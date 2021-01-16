Избавляющийся от кота севастополец попал в камеру наблюдения

фото © Черный список. Севастополь

Горожане уже опознали своего соседа.

Мужчина, жестоко забрасывающий кошку за забор чужого частного дома в Севастополе, попал в видимость камеры наблюдения. Видеозапись опубликована в группе «Черный список. Севастополь» Вконтакте.

Видно, как мужчина с белым котом в руках сначала идет по улице, потом останавливается и с силой швыряет машущее всеми лапами животное через высокий забор частного дома. Видео моментально вызвало резонанс подписчиков.

Видео содержит сцены жестокого обращения с животными

Как рассказала опубликовавшая видео девушка из соседнего дома, это произошло 16 января около 11 утра на улице Серго Орджоникидзе. Услышав сильный грохот, она решила посмотреть запись видеокамеры и увидела эту жестокую сцену.

По словам девушки, кот не имел никакого отношения к дому, на территорию которого его закинули. Высота забора, через который его зашвырнули, – около 2 метров, но сила броска заставляет волноваться за судьбу животного, хоть на месте происшествия его и не нашли.

Также девушка рассказала, что ей уже написало несколько человек с соседней улицы Харьковской, которые узнали в мужчине своего соседа. Они подозревают его в том, что он извел и продолжает изводить животных в округе. Теперь они намерены положить этому конец.

В тексте использованы материалы: Форпост

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