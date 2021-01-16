Группа рецидивистов взламывала терминалы с деньгами по всему Крыму

Крымские правоохранители задержали группу злоумышленников-рецидивистов, которые взломали 17 терминалов и похитили из них деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, во время новогодних праздников в полицию поступило сразу несколько заявление о хищении денег из платежных терминалов.

По подозрению в преступлении задержали трое ранее неоднократно судимых за имущественные преступления 33-летнего жителя Симферопольского района, 36-летнего жителя Раздольненского района и 44-летнего евпаторийца.

Выяснилось, что с помощью специальных инструментов подозреваемые в ночное время вскрывали терминалы для пополнения счетов и оплаты услуг и похищали кассеты с денежными средствами.

«У злоумышленников была обнаружена часть похищенных денег. Задержанные дали признательные показания в совершении 17 краж на территории города Симферополя, Евпатории и Ялты», - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Каждому из них грозит до пяти лет лишения свободы.

Все фигуранты уголовного дела помещены в изолятор временного содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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