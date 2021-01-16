Общество
Где севастопольцы смогут искупаться на Крещение
фото © gazeta.ru
В Севастополе определили места для безопасного купания верующих 19 декабря в день большого церковного праздника Крещения Господня.
Окунуться в морскую воду в этом году можно будет на семи городских пляжах – у берегов Херсонеса в бухте Карантинной, городском пляже в Балаклаве, на пляжах в Омеге, у мыса Хрустальный, набережной гарнизонного пляжа в Каче и в районе яхт-клуба у причала №286 в бухте Казачья.
Как сообщили в пресс-службе севастопольского управления МЧС, их сотрудники со специальными плавсредствами и автомобильной техникой будут дежурить на двух пляжах - в Херсонесе и в Балаклаве, на остальных пяти пляжах – безопасность купающихся обеспечат сотрудники центра Гражданской защиты.
Также в ведомстве уточнили, что на всех организованных местах купания в случае необходимости горожанам будет предоставлена первая медпомощь. Также накануне праздника дно пляжей обследуют водолазы МЧС.
Тем не менее, напоминают спасатели, безопасность участников крещенских купаний зависит и от них самих. Решившим совершить ритуал омовения рекомендуется придерживаться простых правил – прийти на пляж в удобной нескользкой обуви, перед погружением выполнить разминку, раздеваться постепенно, не находиться в воде дольше минуты и не погружаться в воду с головой, так как это может спровоцировать спазм сосудов. Также перед купанием не рекомендуется курить и употреблять спиртные напитки.
На этом сайте можно узнать текущую температуру воды в бухтах и на пляжах Севастополя.
В тексте использованы материалы: Форпост
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