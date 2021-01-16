Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов

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Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.

Об этом журналистам сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

«В Алуште в районе села Нижняя Кутузовка выпали сверхнормативные осадки, которые вызвали снежные заносы на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. В настоящее время наблюдается заторовая ситуация, образовалась многокилометровая пробка, – сообщил Исаков. – В ближайшее время данный участок дороги будет перекрыт для очистки от снега до 18.00».

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор начинается в районе поселка Лаванда и тянется на несколько километров до Нижней Кутузовки.

«В данный момент работают основная и привлеченная дополнительно техника для выполнения работ по очистке дорожного покрытия», – сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.

Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение о надвигающихся на Крым морозах с 16 по 20 января. Ожидается, что температура опустится до 15 градусов ниже нуля. 17 января ожидаются сильные снегопады в центральных и восточных районах Крыма. Также сегодня с утра ограничено движение на гору Ай-Петри со стороны Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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