Власть
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
фото © AMS / Telegram
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
Об этом журналистам сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.
«В Алуште в районе села Нижняя Кутузовка выпали сверхнормативные осадки, которые вызвали снежные заносы на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. В настоящее время наблюдается заторовая ситуация, образовалась многокилометровая пробка, – сообщил Исаков. – В ближайшее время данный участок дороги будет перекрыт для очистки от снега до 18.00».
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор начинается в районе поселка Лаванда и тянется на несколько километров до Нижней Кутузовки.
«В данный момент работают основная и привлеченная дополнительно техника для выполнения работ по очистке дорожного покрытия», – сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.
Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение о надвигающихся на Крым морозах с 16 по 20 января. Ожидается, что температура опустится до 15 градусов ниже нуля. 17 января ожидаются сильные снегопады в центральных и восточных районах Крыма. Также сегодня с утра ограничено движение на гору Ай-Петри со стороны Ялты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
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