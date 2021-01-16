Власть
Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за снежного циклона
фото © ria.ru
Из-за ухудшения погодных условий власти Крыма приняли решение перекрыть на выходные дни дорогу на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.
Речь идет об автодороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри – Соколиное в обоих направлениях. Дорога будет закрыта до 17 января.
«В связи с возможным затрудненным движения на дорогах, рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на на неподготовленном к зимним погодным условиям автомобиле», - посоветовали в ведомстве.
В свою очередь МЧС РК со ссылкой на крымских метеорологов сообщили, что в связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят -5…-10, минимальные - -10…-15.
Ранее ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» спрогнозировал, что в ближайшие выходные погоду в Крыму будет определять балканский циклон, который принес с собой сильные снегопады и похолодание.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за снежного циклона
Из-за ухудшения погодных условий власти Крыма приняли решение перекрыть на выходные дни дорогу на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.
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