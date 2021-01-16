Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за снежного циклона

фото © ria.ru

Из-за ухудшения погодных условий власти Крыма приняли решение перекрыть на выходные дни дорогу на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.

Речь идет об автодороге Ялта – Учан-Су – плато Ай-Петри – Соколиное в обоих направлениях. Дорога будет закрыта до 17 января.

«В связи с возможным затрудненным движения на дорогах, рекомендуем следить за информацией о дорожной обстановке и воздержаться от поездок на на неподготовленном к зимним погодным условиям автомобиле», - посоветовали в ведомстве.

В свою очередь МЧС РК со ссылкой на крымских метеорологов сообщили, что в связи с вторжением холодного арктического воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Максимальные температуры воздуха составят -5…-10, минимальные - -10…-15.

Ранее ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» спрогнозировал, что в ближайшие выходные погоду в Крыму будет определять балканский циклон, который принес с собой сильные снегопады и похолодание.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчан предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри. Минкурортов РК предупреждает крымчан и туристов об ограничении движения транспорта на Ай-Петри.

В Алуште хотят штрафовать перевозчиков за пассажиров без масок. В Алуште больше всего нарушений масочного режима фиксируется на остановках и в транспорте, утверждают в администрации города.

В Севастополе обещают начать грандиозную стройку новой железной дороги. Строительство новой ветки займет около трех лет.

В Севастополе ликвидируют опасный пешеходный переход. Из-за ограниченного обзора водители не видели на зебре пешеходов.