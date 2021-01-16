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Коронавирус в Крыму

Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки

10:40 суббота, 16 января 2021

Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 638.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 198 человек. Выздоровевших за весь период 23 554 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19. В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.

Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму. В Крыму 79 пациентам с новой коронавирусной инфекцией перелили антиковидную плазму, сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров, врач-трансфузиолог ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 15 января в Севастополе были зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.

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