Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки ● Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19 ● Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Семь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
Девять пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за сутки
Девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 638.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 198 человек. Выздоровевших за весь период 23 554 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19. В Крыму 149 человек получили два укола вакцины от коронавируса.
Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму. В Крыму 79 пациентам с новой коронавирусной инфекцией перелили антиковидную плазму, сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров, врач-трансфузиолог ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. По состоянию на утро 15 января в Севастополе были зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.
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Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки
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