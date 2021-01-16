Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Минздрав Крыма опубликовал данные о вакцинации от COVID-19 ● Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Семь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после прививки от коронавируса
Число новых заражений в Крыму стабильно более трехсот в сутки
фото © Новости Крыма
За 15 января на территории Республики Крым зарегистрировано 328 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 216 выявлены при обращении за медицинской помощью, 112 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4548 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 333 человек, выздоровевших за весь период – 23 554 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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