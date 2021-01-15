За год в Крыму от рук взрослых погибли 20 детей

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Преступления против несовершеннолетних находятся на особом контроле в Следственном комитете Крыма.

В 2020 году на полуострове были убиты 20 детей. Об этом сегодня на онлайн пресс-конференции сообщил руководитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

— К сожалению, 20 детей мы в прошлом году потеряли в силу преступных действий тех или иных лиц. Нередко дети страдают от своих родителей, — отметил Владимир Терентьев и вспомнил резонансное убийство полуторагодовалой девочки своим отцом, которое было совершено уже в начале этого года в Бахчисарайском районе Крыма.

Еще одним резонансным преступлением в отношении ребенка в Крыму стало изнасилование и убийство шестилетней девочки в мае 2020 года.

— Отец к настоящему времени уже осужден за неучастие в жизни ребенка. А в отношении преступника расследование дела практически завершено и вот-вот будет направлено в суд, — сообщил Владимир Терентьев.

Напомним, в мае 2020 года в Ленинском районе Крыма шестилетняя девочка, ее отец и крестный пошли на рыбалку, где мужчины устроили застолье. После этого злоумышленник отправился провожать девочку домой. По дороге он изнасиловал ее и сбросил в воду. Тело девочки нашли спустя сутки после исчезновения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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