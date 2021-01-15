Водитель рейсового автобуса из Керчи признан виновным в гибели пассажиров

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего водителя рейсового автобуса из Керчи.

Он признан виновным в аварии, в результате которой погибли двое пассажиров, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц)», – отметили в прокуратуре.

Суд установил, что подсудимый, являясь водителям рейсового пассажирского автобуса, 10 апреля 2019 года, осуществляя перевозку пассажиров по пригородному маршруту село Яковенково – Керчь, управлял заведомо технически неисправным транспортным средством, не справился с его управлением ввиду отказа работы тормозной системы и пересек полосу встречного движения, совершив съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия шести пассажирам причинен различной степени тяжести вред здоровью, в том числе тяжкий. Двое пассажиров от полученных травм скончались.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание житель Керчи будет в колонии-поселении», – добавили в надзорном ведомстве.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением любым видом транспортных средств, сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее приговором Керченского городского суда механик-контролер предприятия был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении и запретом занимать должности, связанные с осуществлением функции лица, ответственного за техническое состояние транспортных средств на три года.

Уголовное дело в отношении мастера предприятия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 266 УК РФ, находится на рассмотрении в Керченском городском суде. Обвинительные заключения по уголовным делам утверждены прокуратурой республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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