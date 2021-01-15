В Симферополе спасли ребенка, который проглотил иглу на приеме у стоматолога

В детской клинической больнице Симферополя оказали помощь 6-летнему ребенку, который во время приема у стоматолога поглотил пульпоэкстрактор.

Такая информация появилась в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в «ВК».

По информации автора поста, мама с сыном обратились к частному стоматологу в одном из сел Нижгегорского района Крыма. «В ходе лечения зуба стоматолог упустил иглу и ребенок ее проглотил. Сразу врач не сказал, но когда мать с ребенком пришли домой, позвонил стоматолог и сказал, что им нужно сделать рентген брюшной полости, мол, он (стоматолог) не досчитался иглы. Ну и на рентгене оказалось что игла в желудке.

Ребенка госпитализировали в больницу, а там благодаря опытности врачей с помощью зонда достали иглу, но сказали, что в пищеводе имеется рана и ее нужно наблюдать. После чего ребенку еще 2 раза делали зондирование в разные дни, назначили лечение.

Мальчик с родителями пережил ужаснейший стресс. Они были морально истощены. А стоматолог не принял участия: ни морально, ни материально не поддержал семью», - говорится в посте.

Данная информация пока что никем не подтверждена. В то же время в соцсетях крымчане советуют маме ребенка обратиться в прокуратуру и суд для привлечения врача к ответственности за халатность.

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