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Происшествия

В Севастополе младенцев опять используют в магазинных кражах

Семейная пара, используя коляску с ребенком для перевозки похищенного, обокрала севастопольский супермаркет на 4 тысячи рублей и теперь может получить 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Как уточняет ведомство, находясь в торговом зале, 35-летний посетитель вместе со своей 23-летней спутницей похитили нужные им вещи, сложили краденое в детскую коляску, а затем скрылись. Сотрудниками полиции подозреваемые были оперативно установлены и задержаны, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Отметим, что это уже не первый случай вовлечения малолетних детей в преступные замыслы. В августе силами Росгвардии была задержана гражданка, также использовавшая для кражи алкоголя из магазина коляску с двухмесячным ребенком.

В тексте использованы материалы: Форпост

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