Власть
В Крыму поменяли почти всех прокуроров городов и районов
фото © Новости Крыма
В Крыму поменяли примерно 80% руководителей городских и районных прокуратур. Об этом сегодня журналистам сообщил прокурор Республики Крым Олег Камшилов.
По его словам, это сделано в рамках общей ротации кадров в ведомстве.
«У нас на 80% обновился состав районных, городских, межрайонных прокуроров. Возможно, еще будут изменения кое-какие. Это решение о ротации было принято генеральным прокурором. Они поехали в другие регионы, а из других регионов приехали сюда. Это в рамках общей системы по смене работы, чтобы люди свежим взглядом смотрели. К этому нужно относиться как к нормальной общероссийской тенденции. В системе прокуратуры это сейчас активно происходит», – сообщил прокурор Крыма.
Он уверен, что назначение новых людей на должности городских и районных прокуроров позволит по-новому посмотреть на проблемы Крыма. «Надеюсь, у них будет свежий взгляд. Любой взгляд со стороны – всегда под другим углом. Может быть, свежую волну мы с этим получим», – добавил Камшилов.
Прокурор Крыма также сообщил, что один из его заместителей в конце 2020 года был назначен на должность по новой процедуре, которая была введена в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. Новый порядок предусматривает назначение прокуроров субъектов и их заместителей президентом после согласования с Советом Федерации. Раньше такое согласование проводили в парламентах регионов.
«Указом президента от 28 декабря Черневич Сергей Борисович назначен первым заместителем прокурора Республики Крым. Это сделано уже по новой процедуре, прописанной в Конституции», – сообщил Камшилов.
Олег Камшилов был назначен прокурором Крыма в феврале 2017 года. Должность он занял после того, как первый прокурор республики Наталья Поклонская была избрана депутатом Государственной думы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Интерпол не ставит в розыск граждан, запросы на которых поступают из Крыма. Прокурор Крыма считает, что Интерпол «грубо нарушает права крымчан».
Ялтинец обвиняется в даче взятки сотруднику Следкомитета. Житель Ялты обвиняется в даче взятки сотруднику Следственного комитета.
В Крыму полиция поймала пьяного мопедиста-рецидивиста. Жителя Симферопольского района задержали за пьяную езду на мопеде.
На выезде из Крыма ФСБ задержала гражданку Украины с «вырванной страницей в паспорте». По мнению ФСБ, гражданка Украины пыталась выехать на родину с территории Крыма по поддельным документам.
В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после прививки от коронавируса фото
В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после вакцинации от коронавируса.
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 15 января в Севастополе были зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.
«Балканец» и «Черноморец»: Крым во власти циклонов
В ближайшие выходные погоду в Крыму будет определять балканский циклон, который принес с собой сильные снегопады и похолодание.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
вчера
Крымский депутат извинился за поддержку поправок к Конституции
Парламентарий из Керчи покаялся перед своими избирателями в Facebook.