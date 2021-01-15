В Крыму поменяли почти всех прокуроров городов и районов

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В Крыму поменяли примерно 80% руководителей городских и районных прокуратур. Об этом сегодня журналистам сообщил прокурор Республики Крым Олег Камшилов.

По его словам, это сделано в рамках общей ротации кадров в ведомстве.

«У нас на 80% обновился состав районных, городских, межрайонных прокуроров. Возможно, еще будут изменения кое-какие. Это решение о ротации было принято генеральным прокурором. Они поехали в другие регионы, а из других регионов приехали сюда. Это в рамках общей системы по смене работы, чтобы люди свежим взглядом смотрели. К этому нужно относиться как к нормальной общероссийской тенденции. В системе прокуратуры это сейчас активно происходит», – сообщил прокурор Крыма.

Он уверен, что назначение новых людей на должности городских и районных прокуроров позволит по-новому посмотреть на проблемы Крыма. «Надеюсь, у них будет свежий взгляд. Любой взгляд со стороны – всегда под другим углом. Может быть, свежую волну мы с этим получим», – добавил Камшилов.

Прокурор Крыма также сообщил, что один из его заместителей в конце 2020 года был назначен на должность по новой процедуре, которая была введена в соответствии с принятыми поправками в Конституцию. Новый порядок предусматривает назначение прокуроров субъектов и их заместителей президентом после согласования с Советом Федерации. Раньше такое согласование проводили в парламентах регионов.

«Указом президента от 28 декабря Черневич Сергей Борисович назначен первым заместителем прокурора Республики Крым. Это сделано уже по новой процедуре, прописанной в Конституции», – сообщил Камшилов.

Олег Камшилов был назначен прокурором Крыма в феврале 2017 года. Должность он занял после того, как первый прокурор республики Наталья Поклонская была избрана депутатом Государственной думы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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