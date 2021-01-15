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Коронавирус в Крыму

В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки

08:58 пятница, 15 января 2021
В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки

фото © rbc.ru

За 14 января на территории Республики Крым зарегистрировано 325 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 114 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4587 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 201 человек, выздоровевших за весь период – 23 221 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым поступило еще 4300 доз вакцины от COVID-19. В Республику Крым поступило еще 4,3 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», что позволит расширить категории вакцинируемых граждан.

Девять пациентов с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. В Крыму за минувшие сутки скончались девять пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки. По состоянию на утро 14 января в Севастополе было зарегистрированы 95 новых случаев заболевания COVID-19.

Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек. Первую часть вакцины от коронавируса в Крыму получили 267 человек, завершили вакцинальный комплекс 77 медработников.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки

В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки

За 14 января на территории Республики Крым зарегистрировано 325 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

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