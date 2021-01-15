Власть
В Крыму будут судить московского бизнесмена
фото © ria.ru
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором одной из фирм, предложил должностному лицу Госавтодорнадзора взятку в размере 200 тыс. рублей за снятие ограничений на передвижение транспортного средства-автокрана, принадлежащего предприятию, задержанного в связи с совершением административного правонарушения.
После поступившего предложения о незаконном вознаграждении, должностное лицо обратилось в правоохранительные органы с сообщением о готовящемся в отношении него преступлении.
Непосредственно после передачи взятки работнику Госавтодорнадзора житель Москвы был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю на месте преступления.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водитель рейсового автобуса из Керчи признан виновным в гибели пассажиров. Ленинский районный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего водителя рейсового автобуса из Керчи.
В Крыму поменяли почти всех прокуроров городов и районов. В Крыму поменяли примерно 80% руководителей городских и районных прокуратур. Об этом сегодня журналистам сообщил прокурор Республики Крым Олег Камшилов.
Пьяный водитель в Керчи пытался сбежать от полицейских. В Керчи сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого водителя, не желавшего подчиниться требованию об остановке.
Интерпол не ставит в розыск граждан, запросы на которых поступают из Крыма. Прокурор Крыма считает, что Интерпол «грубо нарушает права крымчан».
В Евпатории люди застряли на колесе обозрения
В Евпатории в районе набережной им. Терешковой в результате аварийного отключения электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».
В Крыму будут судить московского бизнесмена
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы.
Крымчан призвали воздержаться от крещенских купаний
Крещенские купания в Крыму в этом году под вопросом. Муниципалитеты пока не согласовали списки оборудованных мест для купания, а некоторые даже не намерены проводить их из-за пандемии.
В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки
За 14 января на территории Республики Крым зарегистрировано 325 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.
12 часов назад
В Евпатории мать задушила девятилетнего сына
9 часов назад
Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы
4 часа назад
«Балканец» и «Черноморец»: Крым во власти циклонов
9 часов назад
Россиянин попался на мошеннической схеме в Крыму
14 часов назад
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 15 января в Севастополе были зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.