В Крыму будут судить московского бизнесмена

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором одной из фирм, предложил должностному лицу Госавтодорнадзора взятку в размере 200 тыс. рублей за снятие ограничений на передвижение транспортного средства-автокрана, принадлежащего предприятию, задержанного в связи с совершением административного правонарушения.

После поступившего предложения о незаконном вознаграждении, должностное лицо обратилось в правоохранительные органы с сообщением о готовящемся в отношении него преступлении.

Непосредственно после передачи взятки работнику Госавтодорнадзора житель Москвы был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю на месте преступления.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Киевский районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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