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Коронавирус в Крыму

В Феодосии рост заболеваемости COVID-19, медики работают на пределе

В Феодосии рост заболеваемости COVID-19, медики работают на пределе

фото © Крым.реалии

Власти Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

Так, согласно их данным, в Феодосии за предыдущую неделю зафиксировано 145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии здесь коронавирусом заболели 1222 человека. На лечении в инфекционном отделении находятся 114 человек.

Как сообщил глава Феодосии Сергей Бовтуненко, главный врач Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов указал на очереди в поликлинике, отметив нехватку кадров.

«Сейчас вместо тридцати необходимых терапевтов прием ведут одиннадцать. Естественно, нагрузка на медиков колоссальная, в это непростое время они работают на пределе возможностей. Учитывая рост выявления заболеваемости в округе, сейчас особенно важно соблюдать все меры предосторожности, рекомендуемые специалистами», – написал Бовтуненко в Фейсбуке.

На минувшей неделе Бовтуненко сообщал, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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