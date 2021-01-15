В Феодосии рост заболеваемости COVID-19, медики работают на пределе

фото © Крым.реалии

Власти Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом в регионе.

Так, согласно их данным, в Феодосии за предыдущую неделю зафиксировано 145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии здесь коронавирусом заболели 1222 человека. На лечении в инфекционном отделении находятся 114 человек.

Как сообщил глава Феодосии Сергей Бовтуненко, главный врач Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов указал на очереди в поликлинике, отметив нехватку кадров.

«Сейчас вместо тридцати необходимых терапевтов прием ведут одиннадцать. Естественно, нагрузка на медиков колоссальная, в это непростое время они работают на пределе возможностей. Учитывая рост выявления заболеваемости в округе, сейчас особенно важно соблюдать все меры предосторожности, рекомендуемые специалистами», – написал Бовтуненко в Фейсбуке.

На минувшей неделе Бовтуненко сообщал, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперты назвали принципы выбора красной икры. Красная рыба и красная икра - любимые лакомства.

Как не объесться за новогодним столом: советы диетолога. Чтобы не объесться в новогоднюю ночь, за праздничный стол нужно садиться сытым и побольше двигаться в течение всего празднования.

«Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов. В Ялте военный госпиталь для больных коронавирусом могут построить на территории санатория Минобороны РФ на улице Свердлова.

В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки. За 20 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.