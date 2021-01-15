Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крым поступило еще 4300 доз вакцины от COVID-19 ● Аксенов продлил запрет на проведение банкетов и массовых гуляний ● Девять пациентов с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе: данные за сутки ● Первую часть вакцины от COVID получили в Крыму 267 человек
В Феодосии рост заболеваемости COVID-19, медики работают на пределе
фото © Крым.реалии
Власти Феодосии отмечают рост заболеваемости коронавирусом в регионе.
Так, согласно их данным, в Феодосии за предыдущую неделю зафиксировано 145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии здесь коронавирусом заболели 1222 человека. На лечении в инфекционном отделении находятся 114 человек.
Как сообщил глава Феодосии Сергей Бовтуненко, главный врач Феодосийского медицинского центра Андрей Вербов указал на очереди в поликлинике, отметив нехватку кадров.
«Сейчас вместо тридцати необходимых терапевтов прием ведут одиннадцать. Естественно, нагрузка на медиков колоссальная, в это непростое время они работают на пределе возможностей. Учитывая рост выявления заболеваемости в округе, сейчас особенно важно соблюдать все меры предосторожности, рекомендуемые специалистами», – написал Бовтуненко в Фейсбуке.
На минувшей неделе Бовтуненко сообщал, что «статистика заболевших коронавирусом за неделю пошла вниз».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперты назвали принципы выбора красной икры. Красная рыба и красная икра - любимые лакомства.
Как не объесться за новогодним столом: советы диетолога. Чтобы не объесться в новогоднюю ночь, за праздничный стол нужно садиться сытым и побольше двигаться в течение всего празднования.
«Добро пожаловать»: в ялтинском санатории МО откроют ковидный госпиталь для туристов. В Ялте военный госпиталь для больных коронавирусом могут построить на территории санатория Минобороны РФ на улице Свердлова.
В Крыму все стабильно: 350 новых заражений за сутки. За 20 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 350 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 15 января фото
Сегодня, 15 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Крымский депутат извинился за поддержку поправок к Конституции
Парламентарий из Керчи покаялся перед своими избирателями в Facebook.
Аппарат Развожаева признал Севастополь «территорией иностранного государства» фото
Именно такое основание указано в закупке для местного департамента здравоохранения.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
22 часа назад
Стоимость билетов в Крым назвали «катастрофой»
22 часа назад
В Крыму могут появиться «удельные княжества»
24 часа назад
В Крыму нашли причину высокой смертности от COVID-19
23 часа назад
Путин раскритиковал Крым за дорожное строительство
13 часов назад
Крымчан предупредили о грядущих морозах на выходные
17 часов назад
Интерпол не ставит в розыск граждан, запросы на которых поступают из Крыма
Прокурор Крыма считает, что Интерпол «грубо нарушает права крымчан».