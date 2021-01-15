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Происшествия

В Евпатории мать задушила девятилетнего сына

В Евпатории местную жительницу подозревают в удушении сына.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Как установили следователи, 39-летняя жительница Евпатории избила девятилетнего ребенка, мальчик скончался от удушения.

Отмечается, что женщина психически нездорова, в связи с чем сейчас она госпитализирована в одно из медучреждений с соответствующим диагнозом. Кроме того, назначены экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сотрудники прокуратуры проведут проверку работы профилактических служб, органов опеки и попечительства, вплоть до решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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