Происшествия
В Евпатории люди застряли на колесе обозрения
фото © МЧС Крыма
В Евпатории в районе набережной им. Терешковой в результате аварийного отключения электроэнергии произошла остановка аттракциона «Колесо обозрения».
В этот момент там находилось два человека, которые не могли самостоятельно спуститься, сообщили в управлении МЧС по Крыму.
«Прибыв на место, спасатели с помощью аварийного механического устройства для приведения в движение аттракциона, произвели оборот колеса и спустили людей в безопасное место», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Этим летом похожая ситуация произошла в Алуште – из-за аварийного отключения электроэнергии остановился аттракцион «Колесо обозрения». В тот момент в кабинках находились шесть человек, двое из которых – дети.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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