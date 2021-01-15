Происшествия
В Алуште поймали гостиничного вора
Сотрудники полиции задержали в Алуште ранее судимого 59-летнего уроженца Северо-Казахстанской области, промышлявшего кражей из номеров гостиниц.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
— Подозреваемый входил в здания гостиниц и, проходя по коридорам, проверял все номера. Если дверь в номер оказывалась не заперта и в нем находились люди, он извинялся, пояснив, что ошибся дверью. Но если в номере отсутствовали постояльцы, он проникал в помещение, откуда похищал денежные средства, — говорится в сообщении.
Сейчас выясняются другие эпизоды противоправной деятельности мужчины. В отношении него возбудили уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Преступнику грозит до шести лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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