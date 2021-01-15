Власть
В Алуште хотят штрафовать перевозчиков за пассажиров без масок
В Алуште больше всего нарушений масочного режима фиксируется на остановках и в транспорте, утверждают в администрации города.
Глава Алушты Галина Огнева отметила, что с 30 декабря по 11 января, самое большое количество нарушений было на общественном транспорте. Она дала поручение ежедневно проводить рейды на остановках и в транспорте.
«Водители общественного транспорта не должны начинать движение, если в салоне находится хоть один пассажир без маски. А при выявлении нарушений штрафовать следует, наверное, перевозчиков – тогда быстрее и эффективнее сработает такая мера воздействия», – цитирует Огневу пресс-служба администрации.
По данным властей, с 1 по 11 января полиция составила 26 административных протоколов в отношении нарушителей эпидемиологических норм.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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