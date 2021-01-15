Водный кризис
Развитие сюжета: Севастопольцам обещают, что свет не отключат из-за водного дефицита ● Воду из еще двух водозаборов направят на снабжение Симферополя ● Идея провалилась: водовод от Тайганского водохранилища в Симферополь начали разбирать ● Время подачи воды населению в Ялте увеличили на два часа ● Ученый дал пессимистический прогноз по воде в Крыму
В Алуште хотят использовать воду технических каптажей
В администрации Алушты сообщили, что власти рассматривают возможность использования воды технических каптажей для моек и полива.
Как пояснила глава города Галина Огнева, данная возможность рассматривается в связи с перспективой принятия решения о переходе на дневной режим ограничения подачи воды.
«Сейчас мы занимаемся восстановлением технических каптажей. Специальная комиссия будет заниматься определением возможности использования технической воды для нужд автомоек и других предприятий, которые сейчас используют для своей работы питьевую воду. Техническая вода может быть использована и для помывки улиц, полива клумб. Если же возникнет необходимость перевода города на график подачи воды, всем потребителям будет об этом сообщено заранее», – цитирует Огневу ее пресс-служба.
В ведомстве отметили, что сейчас вода ночью подается с понижением давления, другого режима ограничений пока не вводилось.
Ранее Огнева сообщила, что в городе после новогодних и рождественских праздников планируют давать воду по графику. В декабре в Малом Маяке начали давать воду только утром и вечером.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
На пляже «Золотой» в Балаклаве возвели незаконные сооружения. От пользователя пляжа ждут сноса всего, что не соответствует правовым нормам.
Часть Симферополя останется без воды более чем на сутки. Часть районов и несколько садовых товариществ в Симферополе останутся без воды на ближайшие сутки.
Воду из еще двух водозаборов направят на снабжение Симферополя. Воду из еще двух водозаборов на западе Крыма направят на снабжение Симферополя.
С похолоданием в Севастополе от газа отключат сотни квартир. Плановый ремонт пройдет на проспекте Античном и ряде других улиц.
В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после прививки от коронавируса фото
В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после вакцинации от коронавируса.
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
По состоянию на утро 15 января в Севастополе были зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.
«Балканец» и «Черноморец»: Крым во власти циклонов
В ближайшие выходные погоду в Крыму будет определять балканский циклон, который принес с собой сильные снегопады и похолодание.
В Крыму - взрывной рост новых заражений коронавирусом
За 13 января на территории Республики Крым зарегистрировано 365 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 28 случаев с бессимптомным течением заболевания.
вчера
Крымский депутат извинился за поддержку поправок к Конституции
Парламентарий из Керчи покаялся перед своими избирателями в Facebook.