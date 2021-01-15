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Водный кризис

В Алуште хотят использовать воду технических каптажей

12:36 пятница, 15 января 2021
Алушта

В администрации Алушты сообщили, что власти рассматривают возможность использования воды технических каптажей для моек и полива.

Как пояснила глава города Галина Огнева, данная возможность рассматривается в связи с перспективой принятия решения о переходе на дневной режим ограничения подачи воды.

«Сейчас мы занимаемся восстановлением технических каптажей. Специальная комиссия будет заниматься определением возможности использования технической воды для нужд автомоек и других предприятий, которые сейчас используют для своей работы питьевую воду. Техническая вода может быть использована и для помывки улиц, полива клумб. Если же возникнет необходимость перевода города на график подачи воды, всем потребителям будет об этом сообщено заранее», – цитирует Огневу ее пресс-служба.

В ведомстве отметили, что сейчас вода ночью подается с понижением давления, другого режима ограничений пока не вводилось.

Ранее Огнева сообщила, что в городе после новогодних и рождественских праздников планируют давать воду по графику. В декабре в Малом Маяке начали давать воду только утром и вечером.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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