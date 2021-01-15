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Ученые Крыма получат 210 млн на развитие генетики и биотехнологий
В Крыму будет создан инжиниринговый центр «Генетические и клеточные биотехнологии», грант на его организацию получил Крымский федеральный университет имени Вернадского от Министерства науки и высшего образования РФ.
Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Из 105 организаций, участвовавших в конкурсе на получение грантов, победу одержали 11, в том числе и крымский вуз. Размер гранта – 210 миллионов рублей, средства выделены на три года. Еще 90 миллионов рублей будут привлечены из внебюджетных средств, отметили в образовательном учреждении.
В новом научном центре крымские ученые будут заниматься разработкой новых генетических и клеточных технологий в области медицины и сельского хозяйства по заказу предприятий, отметил проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин.
«Основные задачи нашего центра – это создание клеточных продуктов для медицинских целей, например, клеточных пленок, клеточных культур или, как их еще называют, клеточных вакцин для лечения различных заболеваний. Кроме того, центр будет работать в области диагностики генетических заболеваний, диагностики онкозаболеваний на генетическом уровне, разработки новых методов подбора химиотерапии и индивидуальной терапии в онкологии», - перечислил он.
В области сельского хозяйства научный интерес для новой структуры представляет разработка средств защиты растений и производство безвирусного посадочного материала. Все эти работы относятся к технологии получения продуктов нового поколения, отметит представитель вуза.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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