Севастопольцам обещают, что свет не отключат из-за водного дефицита

Работоспособности Балаклавской ТЭС не угрожает сложная ситуация с водой в городе – даже при самом худшем сценарии станция сможет какое-то время работать на собственных ресурсах.

Об этом сообщил начальник Балаклавской ТЭС Петр Екименко.

Комментируя опасения горожан по поводу того, как дефицит воды отразится на работе севастопольской ТЭС, Петр Екименко подчеркнул, что водная специфика региона была учтена еще на стадии проектирования станции.

Именно поэтому тогда было решено, что на ТЭС будет установлено оборудование, требующее минимального потребления воды, а основной задачей станции станет выработка электроэнергии. С этой целью были установлены, например, вместо обычных сухие градирни – в них потери воды минимальны за счет работы обычных вентиляторов, а не процесса конденсации пара в воду.

«Еще на стадии проектирования было ясно и понятно, что Крым ограничен в источнике воды, и предполагалось, что могут возникнуть проблемы. Памятуя историю Крыма, когда вода подавалась по часам, нужно было предусмотреть все возможные резервные варианты, чтобы станция не потеряла энергию и не перестала работать», – пояснил он.

Теоретически, отметил Екименко, можно было разработать проект станции не только для выработки электроэнергии, но и для выработки тепла, но Севастополь тогда не был готов к этому инфраструктурно – не было ни систем, ни магистралей теплоснабжения, да и комплектовать станцию нужно было бы другим оборудованием.

Сам процесс выработки электроэнергии на ТЭС, добавил Петр Екименко, проходит практически без потерь – бóльшая часть воды для работы станции берется из осадков через специальную систему сбора дождевых вод, и совсем немного – из речки Черной.

«Условно говоря, мы из ста процентов запланированных двух с половиной <тысяч> метров кубических воды из речки Черной взяли всего 20%. А что такое 2,5 тысячи кубических метров при потреблении Севастополем 140–150 тысяч кубометров воды в сутки – сравните», – пояснил он.

Но даже на случай полной засухи и невозможности получить воду из реки Черной, отметил Петр Екименко, на станции есть два резервных бака с сырой водой емкостью по 10 тысяч кубометров каждый. Это даст возможность электростанции еще какое-то время работать автономно.

«Если полностью перекрыть речку Черную, мы можем спокойно при номинальной мощности, исходя из собственных средств, работать блоками от месяца до полутора и двух месяцев в зависимости от режима», – уточнил он.

Напомним: Балаклавская и Таврическая ТЭС мощностью по 470 МВт каждая были построены в рамках федеральной целевой программы развития Крымского полуострова до 2022 года. Подрядчиком строительства выступила компания «ВО «Технопромэкспорт», которая входит в госкорпорацию «Ростех».

18 марта 2019 года президент Путин ввел в эксплуатацию севастопольскую и симферопольскую станции, а первые энергоблоки обеих ТЭС были запущены ранее, в 2018 году.

В октябре 2018 года крыша одного из зданий Балаклавской ТЭС была повреждена из-за выброса пара во время тестовых работ.

В июне 2017 года разгорелся скандал с поставками в Крым турбин немецкой фирмы Siemens, которые необходимы для строительства ТЭС. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза.

Ввод в эксплуатацию обеих станций неоднократно переносили из-за сложностей с запуском турбин Siemens, который происходил без официального сопровождения представителей немецкого концерна.

В тексте использованы материалы: Форпост

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