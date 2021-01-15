Севастопольский поросенок проиграл комару и странному влюбленному

Участники голосования предпочли ему более необычные памятники.

Завершилось подведение итогов конкурса «СкульпТУТУра», целью которого было определить самые необычные памятники России. Организовал конкурс сервис путешествий Tutu.ru. Одним из претендентов на победу был поросенок Фунтик, которого можно увидеть в экопарке «Лукоморье».

Честно говоря, ассоциации с милым и, что важно, худеньким поросенком при виде этого памятника не возникает. Да и костюм герой мультфильма не носил. Как бы то ни было, поросенок с севастопольской пропиской принял участие в состязании. Однако участники интернет-голосования (320 734 человека) отдали предпочтение другим необычным скульптурам. В стране таких тысячи.

Первое место по итогам голосования занял Памятник тувинской письменности (Республика Тыва, музей-заповедник Белдир-Кежии). Второе - памятник «Свидание» (Курск), который задумывался как памятник доставщику пиццы. И третье - памятник Комару из г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого АО.

С выбором участников голосования, конечно, можно поспорить. А чтобы делать это было проще, можно ознакомиться с картой расположения необычных памятников России. Хотя и на ней отражено далеко не все достойное внимания. Примером может служить Томск, памятники которого на карте вообще не отмечены. Между тем их здесь намало - есть памятник домашним тапочкам, счастью, беременной женщине и пр. Но самым известным из них, хотя и не бесспорным, остается памятник Антону Павловичу Чехову глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».

В тексте использованы материалы: Форпост

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