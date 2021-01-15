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Коронавирус в Крыму

Семь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

11:57 пятница, 15 января 2021

Семь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.

Всего с начала пандемии в Крыму скончались 629 человек.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 325 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 28 870 человек. Выздоровевших за весь период – 23 221 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки. За 14 января на территории Республики Крым зарегистрировано 325 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Минздрав обещает привить в текущем году от коронавируса 60 процентов крымчан. Минздрав Крыма планирует привить от коронавируса 60% крымчан в 2021 году.

В Крым поступило еще 4300 доз вакцины от COVID-19. В Республику Крым поступило еще 4,3 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», что позволит расширить категории вакцинируемых граждан.

Девять пациентов с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. В Крыму за минувшие сутки скончались девять пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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