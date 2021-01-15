Россиянин попался на мошеннической схеме в Крыму

Симферополец обратился в полицию с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

— Потерпевший рассказал полицейским, что он для ремонта своего автомобиля заказал детали через мужчину, который представился сотрудником автосалона. Общая сумма заказа составила 23 тысячи рублей. В назначенное время автозапчасти доставлены не были, при этом связь с незнакомцем была потеряна, — говорится в сообщении.

Сотрудники МВД задержали ранее не судимого 30-летнего жителя Тюмени. Мошенник признал свою вину и рассказал, что, получив деньги, решил не исполнять обязательства перед заказчиком.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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