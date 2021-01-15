Происшествия
Пьяный крымчанин до смерти избил 71-летнего пенсионера
Жителя Крыма будут судить за избиение пожилого мужчины, в результате чего тот скончался.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Как выяснили следователи, в октябре 2020 года подсудимый в Феодосии под действием алкоголя поссорился с пожилым мужчиной. Они подрались, в результате чего 71-летний крымчанин попал в больницу с множественными травмами, от чего и скончался.
Отмечается, что виновник трагедии ранее уже был неоднократно судим. На данный момент уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» направлено в Феодосийский городской суд. Сейчас мужчина находится под стражей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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