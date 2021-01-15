Происшествия
Пьяный гонщик разбил витрину и электросамокаты в Севастополе
Сегодня ночью в Севастополе в пешеходной зоне в районе бухты Омега нетрезвый водитель совершил ДТП.
Фото происшествия очевидцы опубликовали в группе «Автопартнер» в социальной сети «ВКонтакте».
Из размещенных фото следует, что водитель автомобиля «Митсубиси» на большой скорости врезался в витрину бара. Автомобиль восстановлению не подлежит, о пострадавших не сообщается.
В результате ДТП оказались разбиты несколько электросамокатов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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