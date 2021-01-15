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Происшествия

Пьяный гонщик разбил витрину и электросамокаты в Севастополе

Сегодня ночью в Севастополе в пешеходной зоне в районе бухты Омега нетрезвый водитель совершил ДТП.

Фото происшествия очевидцы опубликовали в группе «Автопартнер» в социальной сети «ВКонтакте».

Из размещенных фото следует, что водитель автомобиля «Митсубиси» на большой скорости врезался в витрину бара. Автомобиль восстановлению не подлежит, о пострадавших не сообщается.

В результате ДТП оказались разбиты несколько электросамокатов. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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