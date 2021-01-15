Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 15 января
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 15 января.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман 100-500 м), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гололедно-изморозевое отложение (местами гололед, сложные отложения), уровень опасности желтый, туман (местами туман 100-500м), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами на догорах гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (гололед, изморозь), уровень опасности желтый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами 100-500м), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 94 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 92 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 82 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -3 до -1 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
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