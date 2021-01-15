Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Семь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки ● В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после прививки от коронавируса ● В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки ● Минздрав обещает привить в текущем году от коронавируса 60 процентов крымчан
Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму
фото © www.inform.kz
В Крыму 79 пациентам с новой коронавирусной инфекцией перелили антиковидную плазму, сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров, врач-трансфузиолог ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.
В медучреждении напомнили, что заготавливать плазму стали в начале ноября. Сейчас Центр принимает желающих помочь больным COVID-19 практически ежедневно.«Сейчас мы выдали на переливание по Республике Крым 28 литров 480 мл антиковидной плазмы, для 79 пациентов. Сдали плазму 292 донора», - уточнила специалист.
Она напомнила, что накануне сдачи каждый проходит обязательное обследование. Допускают не всех. Есть ограничения по возрасту и медицинские противопоказания.
При этом полученная плазма проходит вирусинактивацию, которая препятствует инфицированию больных.
Переливание антиковдной инактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции. У переболевших образуются антитела, которые помогают пациентам бороться с болезнью, а иммунной системе - начать активную борьбу с вирусом.
Еще в апреле подобную технологию использовали в Москве. Тогда донорам антиковдной плазмы платили до пяти тысяч рублей, в зависимости от объемов. Ольга Чос уточнила, что ковидную плазму крымчане сдают на безвозмездной основе. Предусмотрена лишь компенсация на обед.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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