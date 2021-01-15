Почти три сотни крымчан сдали антиковидную плазму

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В Крыму 79 пациентам с новой коронавирусной инфекцией перелили антиковидную плазму, сообщила заведующая отделом комплектования донорских кадров, врач-трансфузиолог ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос.

В медучреждении напомнили, что заготавливать плазму стали в начале ноября. Сейчас Центр принимает желающих помочь больным COVID-19 практически ежедневно.«Сейчас мы выдали на переливание по Республике Крым 28 литров 480 мл антиковидной плазмы, для 79 пациентов. Сдали плазму 292 донора», - уточнила специалист.

Она напомнила, что накануне сдачи каждый проходит обязательное обследование. Допускают не всех. Есть ограничения по возрасту и медицинские противопоказания.

При этом полученная плазма проходит вирусинактивацию, которая препятствует инфицированию больных.

Переливание антиковдной инактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения коронавирусной инфекции. У переболевших образуются антитела, которые помогают пациентам бороться с болезнью, а иммунной системе - начать активную борьбу с вирусом.

Еще в апреле подобную технологию использовали в Москве. Тогда донорам антиковдной плазмы платили до пяти тысяч рублей, в зависимости от объемов. Ольга Чос уточнила, что ковидную плазму крымчане сдают на безвозмездной основе. Предусмотрена лишь компенсация на обед.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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