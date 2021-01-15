Опреснение морской воды в Крыму обещают включить в ФЦП

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Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос включения строительства опреснительных установок в Крыму и Севастополе в федеральную целевую программу социально-экономического развития регионов, окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Об этом журналистам в Симферополе сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

«Есть утвержденный правительством план мероприятий по воде, есть очередность реализации мероприятий. Опреснители там тоже есть. Мы в проекте программы предполагаем средства на опреснители все-таки заложить. Говорить о том, что вопрос решен, наверное, рано, но сейчас мы предполагаем, что в новой редакции (ФЦП) будем вносить эти предложения», – сказал он.

По словам замминистра, Минэкономразвития планирует до конца января получить от властей двух субъектов финансово-экономические обоснования по проектам опреснения.

«Почему такая неопределенность? Тут вопрос концептуальный. Мы понимаем, что рано или поздно наполнение поверхностных водоемов произойдет, и актуальность проблемы спадет. Мы говорим уже о стратегической задаче, о том, что мы имеем вот такой стратегический источник (опреснение морской воды – ред.). Нужно смотреть, что целесообразнее, что эффективнее и что нужно иметь в качестве резерва», – отметил Назаров.

Строительство в Крыму опреснительных станций начали широко обсуждать в прошлом году одновременно с разработкой правительства России комплексной программы по ликвидации вододефицита на Крымском полуострове. Курирующий исполнение программы российский вице-премьер Марат Хуснуллин неоднократно подчеркивал, что опреснительные станции будут строиться только в том случае, если все другие мероприятия по водоснабжению не решат проблем с водой.

Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что в Российской Федерации на уровне законодательства не разработаны нормы, позволяющие использовать опресненную воду.

С этой проблемой городские власти столкнулись при подготовке документации по установке опреснительной станции, для которой на территории муниципалитета уже был найден земельный участок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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