Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

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По состоянию на утро 15 января в Севастополе были зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Известно также, что за прошедшие сутки 90 человек были выписаны после выздоровления, а шестеро пациентов в возрасте от 64 до 85 лет скончались.

«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8130 человек. В настоящий момент выздоровели 7377 человек, 308 умерло», - сообщили в правительстве.

В стационарах Севастополе на утро 15 января проходят лечение 277 пациентов с подтвержденным COVID-19. Еще 211 человек находятся в отделениях для лечения легких форм заболевания.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки были зарегистрированы 325 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после прививки от коронавируса. В Севастополе военнослужащий попал в реанимацию после вакцинации от коронавируса.

В Крыму опять более трехсот новых заражений за сутки. За 14 января на территории Республики Крым зарегистрировано 325 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Минздрав обещает привить в текущем году от коронавируса 60 процентов крымчан. Минздрав Крыма планирует привить от коронавируса 60% крымчан в 2021 году.

В Крым поступило еще 4300 доз вакцины от COVID-19. В Республику Крым поступило еще 4,3 тысячи доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», что позволит расширить категории вакцинируемых граждан.