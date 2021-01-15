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Происшествия

Один человек погиб на пожаре в симферопольской трехэтажке

Сотрудники МЧС спасли трех человек на пожаре, произошедшем сегодня в Симферополе, еще один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым, происшествие случилось в одной из квартир жилого дома.

«Тремя отделениями газодымозащитной службы оперативно проведена разведка, в ходе которой спасены три человека. Для спасения людей сотрудниками МЧС России использованы дыхательные аппараты на сжатом воздухе. Также оказана помощь в эвакуации еще семерых жильцов соседних квартир из опасной зоны. К сожалению, на пожаре обнаружен один погибший», – сообщили в ведомстве.

Сообщение о задымлении квартиры в трехэтажном жилом доме на улице Тургенева поступило в службу спасения в 5.15. «По прибытии установлено, что горит однокомнатная квартира на третьем этаже. Горение жилого помещения сопровождается сильным задымлением всего подъезда», – добавили в главке.

Ликвидировать пожар удалось в 6.58. Его площадь составила 16 кв. м. Эксперты выясняют причины и подробности происшествия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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