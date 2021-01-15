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Происшествия

Неизвестные похитили в Симферополе четыре урны за 70 тысяч рублей

В столице Крыма с улицы Петропавловской исчезли недавно установленные дорогостоящие урны.

Внимание на это в соцсетях обратил крымский фотограф и репортер Арвидас Шеметас.

— По улице Петропавловской, 15 были установлены такие урны. Четыре штуки (стоимость каждой 17 500 рублей, на сайте изготовителя есть цены). На этой неделе их уже не стало… ни одной, — пишет Шеметас.

Автор публикации отмечает, что, по словам свидетелей, урны украли работники жилищно-эксплуатационного управления. «На замечание «Зачем?» — мусор оттуда трудно доставать», — написал он.

В комментариях пользователь Facebook высказал другое мнение:

— «Так они, наверно, золотые» — решили граждане и похитили. И неважно, что это были работники коммунальных служб города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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